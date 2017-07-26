Жительница Нижнего Тагила пойдёт под суд за ложный донос

Уголовное дело за ложный донос возбудили в отделе полиции № 18 в отношении 48-летней жительницы посёлка Сухоложский. Накануне нетрезвая женщина обратилась в полицию с заявлением о грабеже. По её словам, в квартиру, где она проживает, в ночное время через окно забрался грабитель и украл пять тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили мужчину, который в эту ночь употреблял спиртные напитки с потерпевшей, – рассказали АН “Между строк” в полиции. – Он рассказал, что действительно находился ночью в данной квартире на улице Цементной, и давал совершенно иные показания. При проверке показаний всех сторон оперативники установили, что заявитель говорит неправду. Со слов злоумышленницы, она хотела оправдаться перед дочерью за потраченные деньги».

В соответствии с законодательством за подобное деяние предусмотрены не только штрафные санкции, но и принудительные работы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Агентство новостей «Между строк»