Жительница Нижнего Тагила подала в суд на госпиталь Тетюхина из-за неправильного диагноза

35-летняя тагильчанка Александра (имя изменено по просьбе женщины. — Прим. ред.) больше года потратила на обследование и лечение другого заболевания в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре им. В. В. Тетюхина. Теперь женщина планирует взыскать через суд компенсацию за причинение морального вреда и потраченные средства.

Первый раз Александра пришла на приём к урологу частной клиники 3 июля 2020 года. Она жаловалась на боль и резь в животе, болезненное мочеиспускание и плохой сон. Уролог выписал травы, витамины и клизму. По её словам, врач уверял, что проблемы со здоровьем связаны с неправильным питанием и ей нужно прекратить есть мясо и молочные продукты. Сначала пациентка соблюдала все рекомендации врача, приходила к нему ещё несколько раз, но лечение не помогало. В итоге вместо обследований по своему направлению уролог направил пациентку к гастроэнтерологу.

Врач-гастроэнтеролог Тетюхинского госпиталя предположила, что симптомы Александры говорят не о заболеваниях ЖКТ, однако всё тот же уролог отправил женщину проверять желудок. После того как пациентка повторно пришла к гастроэнтерологу, ей поставили диагноз «синдром раздражённого кишечника». По словам Александры, ей пришлось полгода посещать гастроэнтеролога и пить спазмолитики, которые не помогали. Обследование кишечника врачи госпиталя ей тоже долго не назначали, но в итоге именно оно показало, что у женщины нет проблем с желудком.

«Весь год я не работала, не могла выходить из дома, не строила личную жизнь. Врагу не пожелаешь боли, которую я постоянно испытывала. Я много плакала, иногда не могла поесть, потому что боялась еды. Уролог Тетюхинского госпиталя пугал меня тем, что у меня может развиться опухоль кишечника», — вспоминает Александра.

В конце июля 2021 года Александра обратилась к другому урологу в этом же клиническом центре. Он поставил девушке верный диагноз, назначил соответствующее лечение, и через 10 дней ей стало лучше. После прохождения цистоскопии (метод диагностики, во время которого врач осматривает мочевой пузырь изнутри. — Прим. ред.) специалист объяснил пациентке, что теперь, скорее всего, ей придётся пить препараты всю жизнь, потому что она слишком долго не лечила инфекцию.

«Я написала претензию в клинический центр. Мне лишь принесли извинения и сказали, что сделали сотруднику выговор, уверили, что рассмотрят мою жалобу. Я также написала письмо на имя генерального директора центра Алексея Щелкунова. В ответе, подписанном его именем, говорится, что медучреждение может выплатить мне 850 рублей, которые я заплатила за консультацию уролога. После этого я решила обращаться в суд, потому что поняла, что справедливости от них не добиться», — рассказывает Александра.

Тагильчанка оценила причинённый ей моральный вред в 180 тысяч рублей. Также в эту сумму она включила средства, которые были потрачены на лекарства и визиты к врачам. Всё это время финансово девушке помогали близкие, поскольку она серьёзно болела и не могла работать.

Юрист сразу предупредил Александру, что судебная тяжба с Уральским клиническим лечебно-реабилитационным центром может затянуться надолго. Клиника для защиты своих интересов наняла известного в городе адвоката. В медицинском учреждении журналисту АН «Между строк» на просьбу прокомментировать ситуацию ответили, что информация о пациентах является врачебной тайной.

Следующее заседание суда должно состояться в октябре. Сейчас Александра наблюдается у специалистов областной больницы.