Жительница Нижнего Тагила перевела телефонным мошенникам более 2 млн рублей

В Нижнем Тагиле 40-летняя местная жительница перевела мошенникам более 2 млн рублей. В течение месяца женщина оформляла кредиты и все денежные средства переводила на счета мошенников. Как сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское», в полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

Как выяснили полицейские, злоумышленники звонили потерпевшей с 58 абонентских номеров. Изначально ей позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудником финансового отдела Банка России и сообщила, что тагильчанка подала заявку на смену номера телефона, а также, что её аккаунт на сайте «Госуслуги» взломан, и обещала, что вскоре с женщиной свяжутся. В этот же день с другого абонентского номера позвонил мужчина и представился сотрудником полиции из Екатеринбурга. Лжеправоохранитель сообщил, что мошенники оформили кредиты в различных банках на имя заявителя и пытаются снять все средства. Далее снова позвонила сотрудница финотдела банка и сказала, что необходимо ехать в банк и получить банковскую карту. Перед тем как приехать в банк, потерпевшей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником Банка России. Злоумышленник пояснил, что нужно зайти в банк и оформить кредит на своё имя, но так как было уже поздно, женщина в этот день сделать это не успела. Она вернулась домой и оформила кредит на сумму 350 тысяч рублей и новую банковскую карту, позвонив на горячую линию банка. Так женщина оформила ещё три кредита на сумму 860 тысяч рублей и кредитную карту с лимитом в 90 тысяч рублей. Все эти средства тагильчанка перевела мошенникам, которые обещали сохранить её деньги.

«Спустя две недели пострадавшей поступил звонок от женщины, которая утверждала, что квартирой потерпевшей также могут завладеть мошенники. После этого позвонил лжесотрудник полиции из Екатеринбурга, сообщил, что вопросом квартиры займётся сотрудник банка, и оставил его контакт. После с заявительницей связалась девушка, которая помогла оформить договор займа под залог квартиры на сумму 500 тысяч рублей. Данные денежные средства потерпевшая перевела на свой счёт в банке, а после перевела суммы, диктуя коды СМС-сообщений неизвестным», — рассказали в ведомстве.

В конце мая мошенники пообещали вернуть тагильчанке все её деньги, но ей нужно было заплатить налог на сумму более 400 тысяч рублей. Тогда женщина начала занимать деньги у знакомых. Она собрала свыше 200 тысяч рублей и вновь отправила на счета мошенников. И только после всех проведённых операций потерпевшая встретилась со своей сестрой, которая объяснила, что ей звонили мошенники.

Полиция призывает тагильчан быть бдительными и не принимать поспешных решений, которые могут спровоцировать потерю денежных средств. Если у вас возникли сомнения в честности вашего собеседника, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.