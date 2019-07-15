Жительница Нижнего Тагила отсудила у «Уралстроймонтажа» 80 тысяч рублей за яму на дороге

Жительница Нижнего Тагила отсудила у компании «Уралстроймонтаж» 80 тысяч рублей за порчу своего автомобиля Lada Granta. Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в ночное время в августе 2018 года женщина попала в яму на дороге, которую обслуживал УСМ, отчего автомобиль перевернулся. Уточняется, что на проспекте Мира проводились дорожные работы, но не были установлены ограждения и дополнительное освещение. Ущерб, причинённый автомобилю, пострадавшая сторона оценила в 62 тысячи рублей. Пострадавшая обратилась в суд с просьбой взыскать с компании «Уралстроймонтаж» 80 тысяч рублей с учётом оплаты экспертизы, госпошлины и услуг юриста. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила в полном объёме удовлетворил иск, но ответчик не согласился с ним и подал апелляцию.

«Представитель юридического лица настаивал, что виновной в ДТП является водитель, которая, управляя автомобилем, видела схему движения, однако пренебрегла ей. Также указывает, что судом не учтена скорость движения автомобиля (30 км/ч), в то время как дорожным знаком предписывалась скорость движения не более 20 км/ч», — пояснили в суде.

В ходе судебного разбирательства установлено, что компания «Уралстроймонтаж» должна была обеспечить безопасность движения на участке дороги, где произошло ДТП. Однако ответчиком не было надлежащим образом организовано ограждение ремонтных работ, отсутствовало необходимое освещение. Судебная коллегия также отметила, что, согласно схеме ДТП и согласованной схеме организации движения и ограждения мест производства работ, на участке места ДТП установлен знак «ограничение максимальной скорости 40 км/ч», а знак «ограничение максимальной скорости 20 км/ч» установлен дальше от места опрокидывания автомобиля в вырытую канаву.

Таким образом, Свердловский областной суд оставил без изменений решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.