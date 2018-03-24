Жительница Нижнего Тагила отсудила у мэрии 70 тысяч рублей после падения столба на машину во время урагана

Жительнице Нижнего Тагила удалось отсудить у администрации города более 70 тысяч рублей после падения на её Ford Focus столба уличного освещения и веток деревьев во время мощнейшего урагана 3 июня 2017 года. Именно в такую сумму оценили ущерб эксперты.

Автовладелец Екатерина К. обратилась в Ленинский районный суд за возмещением ущерба с горадминистрации, но получила отказ в удовлетворении исковых требований. Суд не нашёл подтверждений тому, что за деревьями на улице Красной не ухаживали, а также указал, что автомобиль получил повреждения, потому что был неправильно припаркован.

Екатерина обратилась с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд, который отменил предыдущее решение. Судья принял во внимание тот факт, что жители дома по улице Красной передавали через управляющую компанию в городскую администрацию просьбу о кронировании деревьев, но она осталась без ответа. Не нашло подтверждения и заключение о неправильной парковке автомобиля, отметили в пресс-службе областного суда.

Таким образом, мэрия должна возместить собственнику автотранспортного средства материальный ущерб в размере 70,5 тысячи рублей, расходы на оплату услуг эксперта (три тысячи рублей) и судебные расходы.

Напомним, после июньского урагана с заявлениями в полицию о покорёженных автомобилях обратились 133 человека.