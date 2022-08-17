Жительница Нижнего Тагила отправится в тюрьму на 7 лет за убийство подруги-инвалида

В Нижнем Тагиле Дзержинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительницы, которая в пьяном угаре забила до смерти свою подругу-инвалида. Об этом сообщает «Тагильский рабочий» со ссылкой на прокуратуру Дзержинского района.

Убийство произошло 13 мая 2021 года. По версии следствия, обвиняемая поссорилась со своей 31-летней подругой детства во время распития алкоголя в одной из квартир дома № 99 на Ленинградском проспекте. Под действием спиртного между женщинами завязался словесный конфликт. В порыве гнева женщина нанесла подруге-инвалиду 20 ударов руками и ногами по лицу и голове. При этом тагильчанка знала, что собутыльница наблюдается у психиатра и не способна защитить себя. Потерпевшая скончалась после госпитализации в ГБ № 1.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Во время судебного заседания женщина не стала отрицать свою вину и раскаялась. Дзержинский районный суд признал её виновной и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы. Также осуждённая обязана выплатить матери погибшей моральную компенсацию в размере 980 тысяч рублей.