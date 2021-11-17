Жительница Нижнего Тагила в пьяном угаре забила до смерти свою знакомую-инвалида

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы, которая убила свою подругу-инвалида. Об этом АН «Между строк» сообщил помощник прокурора Дзержинского района Андрей Бызов.

Инцидент произошёл 13 мая этого года. По версии следствия, обвиняемая вместе с 31-летней знакомой распивала алкоголь в одной из квартир дома № 99 по Ленинградскому проспекту. В какой-то момент между женщинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемая избила подругу. При этом тагильчанка знала, что собутыльница является инвалидом с детства, наблюдается у психиатра и не способна защитить себя. Потерпевшая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и позже скончалась.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сейчас дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.