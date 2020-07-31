Жительница Нижнего Тагила ограбила несколько магазинов бытовой техники в Каменске-Уральском

20-летняя уроженка Нижнего Тагила ограбила два магазина бытовой техники в Синарском районе Каменска-Уральского, присвоив товаров на сумму больше 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский».

Кражи произошли в один день, в одном из магазинов преступница похитила усилитель стоимостью 5400 рублей. Спустя час она посетила ещё одну торговую точку, где украла две игровые приставки общей стоимостью свыше 35 000 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемую в совершении преступлений, ей оказалась 20-летняя жительница Нижнего Тагила. Женщина рассказала, что специально приехала в Каменск-Уральский для совершения кражи.

Расследование дела продолжается, на время следствия подозреваемая оставлена под подпиской о невыезде.