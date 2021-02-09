Жительница Нижнего Тагила наказала крупным штрафом Алапаевский молочный комбинат за кефир «из будущего»

Тагильчанка Лариса смогла законным способом добиться серьёзного наказания для недобросовестного производителя молочной продукции. Вечером 8 сентября прошлого года девушка приобрела в «Пятёрочке» на проспекте Дзержинского пакет кефира «из будущего» Алапаевского молочного комбината (АМК).

«Всегда смотрю на дату производства и сроки хранения продуктов, а тут очень удивилась и даже на всякий случай перепроверила дату в календаре — кефир был выпущен 9 сентября, то есть из будущего. Как только пришла домой, сразу же решила написать производителю кефира. Нашла электронную почту секретаря, в письме коротко описала ситуацию и задала три вопроса: как такое возможно, когда на самом деле выпущен продукт и насколько это законно?» — рассказала АН «Между строк» Лариса.

На следующий день тагильчанке на электронную почту пришёл ответ от коммерческого директора комбината, в котором он пообещал разобраться в ситуации и попросил отправить ему упаковку из под кефира «для лабораторных исследований».

«Взамен початого пакета кефира представители комбината привезли мне несколько видов продукции и извинились. Но ответа на вопросы, заданные в письме, я так и не получила, несмотря на долговременную переписку. Тогда я приняла решение обратиться в Роспотребнадзор», — говорит тагильчанка.

В конце 2020 года Ларисе пришло уведомление о том, что контролирующее ведомство составило протокол в отношении АМК по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем требований технических регламентов». В итоге комбинат был оштрафован на 100 тысяч рублей.