Жительница Нижнего Тагила единственная из всего УрФО прошла в финал престижного конкурса «Лидеры России. Политика»

Региональный директор медиахолдинга 1MI, куда входит портал TagilCity.ru, Ирина Гольмгрейн прошла в финал конкурса «Лидеры России. Политика». Она стала единственным представителем УрФО, успешно окончившим первые полуфинальные состязания. При этом для самой девушки выход в заключительный этап всероссийского конкурса стал неожиданностью.

Полуфинал включал в себя контрольное тестирование и выполнение разного рода заданий в группах в присутствии экспертов-оценщиков. Команды предлагали решения по представленным кейсам. А эксперты оценивали кандидатов по нескольким ключевым управленческим компетенциям. Таким как, например, организаторские способности, служение обществу, ответственность на результат.

«Задания были максимально похожи на реальную жизнь, – рассказала АН “Между строк” Ирина Гольмгрейн. – Организаторы постарались. Мы чувствовали себя так, будто находились в процессе решения реальных проблем регионов или страны, или каких-то отдельных сфер жизни. Это очень круто. Сложность заключалась в том, что в команде за столом собирались по 10 человек, лидеров. Кто-то перетягивал всё на себя, кто-то не давал никому ничего сказать и пытался решать всё в одиночку. А организаторы с самого начала говорили, что командный результат намного важнее личного. Если человек пытается выпендриться, но команда при этом в итоге не решает задачу, то, скорее всего, никто из команды просто не выиграет. Но плюсом было то, что команды менялись. За два соревновательных дня сменились три команды, поэтому можно было по-разному себя проявить, показать в разных ролях».

По словам тагильчанки, некоторые участники проходили мастер-классы по подготовке к конкурсу «Лидеры России. Политика» и даже заучивали и произносили некоторые фразы-индикаторы, чтобы им засчитали конкретные компетенции. Но оценщики знали об этой хитрости и не пропустили в финал практически никого из таких «демонстрантов». Когда именно пройдут финальные состязания, пока неизвестно. Дату их проведения сообщат в ближайшее время.

«Я волнуюсь, – призналась Ирина Гольмгрейн. – Через три дня придёт детализированная оценка, где будут подробно расписаны сильные и слабые стороны, даны рекомендации. Я их прочитаю и, наверное, по ним как раз и буду готовиться, какую-то литературу читать. Шансы, я думаю, высокие. В финал вышли 100 человек, 50 из них победят. Но я шла на конкурс не за социальными лифтами, и не за карьерой. А ради саморазвития и обратной связи. Я участвовала в обычных “Лидерах России”, и там была офигенная обратная связь. Поэтому и сейчас после полуфинала ходила и искала всех, кто был со мной в команде (это 30 человек), спрашивала обратную связь по себе. Так я собрала целый список своих недостатков, над которыми теперь можно работать».

Изначально от Нижнего Тагила в престижном конкурсе участвовали 23 представителя Нижнего Тагила. Это в числе прочих бывший идеолог местной мэрии Андрей Ленда, экс-депутат НТГД и главный редактор «УрФО-24» Андрей Муринович, зампредседателя Молодёжной думы города Евгений Морозов, общественники Сергей Партин и Эльвира Дьяченко, депутат Нижнетагильской гордумы Мария Лисина. Но Гольмгрейн единственная успешно прошла дистанционный этап отбора. Во время него при помощи тестирования проверялись знания по обществознанию, определялся лидерский потенциал. Учитывалась также поддержка людей, оказанная участникам на сайте конкурса.

Напомним, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о запуске нового конкурса для будущих политиков и законотворцев «Лидеры России. Политика» в конце февраля. Он предназначен для людей, желающих заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти. Это публичная площадка, где любой желающий может продемонстрировать, а также развить свои способности при поддержке опытных наставников (в их числе губернаторы Магаданской и Омской областей Сергей Носов и Александр Бурков). Кроме того, это возможность бесплатно раскрутить собственный политический бренд, повысить узнаваемость.

Победители конкурса получат право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления.