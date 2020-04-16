В полуфинал престижного конкурса «Лидеры России. Политика» прошла лишь одна тагильчанка

Из 23 представителей Нижнего Тагила в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика» попал лишь один человек. Это региональный директор медиахолдинга 1MI, куда входит портал TagilCity.ru, Ирина Гольмгрейн. Она успешно прошла дистанционный этап отбора известного конкурса. Во время него при помощи тестирования проверялись знания по обществознанию, определялся лидерский потенциал. В полуфинал прошли участники с наибольшим количеством баллов, а также те, кто получил наибольшую поддержку на сайте конкурса.

Вместе с Гольмгрейн в «Лидерах России» от Нижнего Тагила участвовали: бывший идеолог местной мэрии Андрей Ленда, экс-депутат НТГД и главный редактор «УрФО-24» Андрей Муринович, зампредседателя Молодёжной думы города Евгений Морозов, общественники Сергей Партин и Эльвира Дьяченко, депутат Нижнетагильской гордумы Мария Лисина.

«Конечно, я хотела пройти дальше, — отметила Мария Лисина. — Но участников очень много, и они умеют определённым образом выстраивать рейтинги. Есть те, кто опытнее и сильнее меня в знаниях. Не могу сказать, что я прям расстроилась. Я сделала попытку, и, может быть, этот маленький проигрыш даст мне толчок для того, чтобы, наоборот, идти дальше. Нужно подтянуть знания, набраться опыта. Не выиграла сейчас, значит, просто ещё не время. Я провожу аналогию с депутатством. Четыре раза я проходила праймериз, и только после четвёртой попытки я прошла праймериз и попала в думу. Вода камень точит — это мой вариант».

Всего от Свердловской области в полуфинал попали 16 человек, при этом участвовали в конкурсе 260 уральцев. Среди полуфиналистов общественница Евгения Чудновец. У неё в статусе указано, что «уборщица может управлять министерством, если её обучить».

Предстоящие очные этапы конкурса пройдут только после того, как в России стабилизируется эпидемиологическая ситуация, говорится на официальном сайте конкурса. Полуфиналы будут включать контрольное тестирование и выполнение разного рода заданий в группах в присутствии экспертов-оценщиков.

«Среди тех участников конкурса, которые приглашены на контрольное тестирование, 20,3% женщин и 79,7% мужчин. В основном это люди до 40 лет и с высшим образованием. У многих несколько дипломов и степень MBA. Конкурсанты представляют 75 регионов России, среди которых лидируют Москва (28,2%), Московская область (6,7%) и Санкт-Петербург (5,9%)», — отметил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о запуске нового конкурса для будущих политиков и законотворцев «Лидеры России. Политика» в конце февраля. Он предназначен для людей, желающих заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти. Это публичная площадка, где любой желающий может продемонстрировать, а также развить свои способности при поддержке опытных наставников (в их числе губернаторы Магаданской и Омской областей Сергей Носов и Александр Бурков). Кроме того, это возможность бесплатно раскрутить собственный политический бренд, повысить узнаваемость.