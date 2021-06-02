Жительница Невьянска насмерть забила пристававшего мужчину металлическим чайником

В Невьянске местная жительница обвиняется в убийстве мужчины, который к ней приставал, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

По данным следствия, вечером 13 мая обвиняемая находилась в гостях и выпивала у своих знакомых в квартире дома по улице Строителей. В застолье также принимал участие 58-летний мужчина, с которым обвиняемая была почти незнакома. У женщины произошёл конфликт с этим мужчиной. Разозлившись, обвиняемая ударила его по голове наполненным водой металлическим чайником, после этого ещё несколько раз пнула упавшего мужчину. Опомнившись, женщина вызвала скорую помощь, но мужчина умер.

«Сыщики уголовного розыска, прибыв на место происшествия, поинтересовались у участников застолья насчёт того, что могло послужить причиной агрессивного поведения "невьянской амазонки". Тогда-то и выяснилось, что вспылила гражданка потому, что мужчина стал оказывать ей знаки внимания, которые ей совершенно не понравились. Предупредив несколько раз навязчивого ухажёра о недопустимости таких действий, женщина столкнулась с полным непониманием её слов и нежеланием мужчины вести себя достойно. После этого она перешла к активным наступательным действиям. В итоге мужчине, явно не ожидавшему столь решительного отпора, были причинены множественные переломы рёбер и костей носа», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.