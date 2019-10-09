Жительница Курска отсудила у Минобороны 900 тысяч рублей из-за аварии с участием БТР

Ленинский районный суд Курска обязал Министерство обороны России выплатить более 900 тысяч рублей женщине, автомобиль которой пострадал в аварии с участием БТР, сообщается на сайте суда.

Авария с участием шести транспортных средств — двух бронетранспортёров и четырёх легковых машин — произошла 27 февраля на улице Добролюбова в Курске. Один из БТР задним ходом наехал на автомобили, стоявшие сзади него, среди них был Volkswagen Touareg местной жительницы Ирины Гавловской. Ремонт обошёлся ей в 866 тысяч рублей.

Суд частично удовлетворил требования Гавловской: он обязал Министерство обороны выплатить ей около 864 тысяч рублей в счёт ущерба и оплатить расходы на эвакуатор, услуги юриста и эксперта-техника, а также госпошлину. Всего суд взыскал с Минобороны 912 884 рубля.