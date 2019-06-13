Жительница Красноуфимска, ослепшая на один глаз по вине врачей, добилась от больницы компенсации в 1 млн рублей

Жительница Красноуфимска добилась компенсации от больницы в размере 1 млн рублей за ошибку врачей и частичную потерю зрения, сообщили в пресс-службе областного суда.

В июле 2017 года женщина была госпитализирована в глазное отделение ГБУЗ «Свердловская областная клиническая больница № 1» для проведения плановой операции по замене хрусталика левого глаза. Операция была проведена некачественно: началось кровотечение, хрусталик встал неправильно, глаз потерял светоощущение и перестал видеть. В августе пациентке была сделана вторая операция, во время которой произошла геморрагическая отслойка сосудистой оболочки глаза. Через 10 дней пациента вновь оказалась на операционном столе, но восстановить зрение глаза врачам не удалось.

Позднее экспертиза ТФОМС выявила множественные дефекты оформления медицинской документации: отсутствовал этапный эпикриз за весь период пребывания больного в стационаре, отсутствовал консилиум врачей, не было проведено контрольное В-сканирование глазного яблока. Был сделан вывод, что ненадлежащее выполнение необходимых лечебных мероприятий послужило причиной интраоперационных осложнений и увеличения установленного срока лечения по поводу катаракты. Исходом такого лечения явилось ухудшение состояния — на момент выписки зрение на левом глазу отсутствовало.

Женщина всё это время испытывала сильнейший стресс, её не покидают физические боли, она вынуждена нести расходы на лечение в других лечебных учреждениях. В связи с этим она подала иск в Красноуфимский районный суд о возмещении морального и материального ущерба. Женщина просила взыскать с больницы компенсацию морального вреда 1,5 млн рублей, материальный ущерб — 15654 рубля, расходы по оплате юридических услуг — 5 тысяч рублей. Решением районного суда с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей, материальный ущерб — 15654 рубля, расходы на оплату услуг адвоката в сумме 5 тысяч рублей. Позднее это решение было подтверждено Свердловским областным судом.