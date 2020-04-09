Жительница Екатеринбурга подкинула своего грудного ребёнка охраннику ТЦ

В Екатеринбурге полиция ищет мать, оставившую грудного ребёнка охраннику торгового центра «Антей», пишет E1.ru.

Инцидент произошёл вечером 8 апреля — мужчина рассказал полицейским, что женщина попросила у него разрешения погреться и рассказала, что малыша ей нечем кормить, а позже вышла якобы за мужем, но не вернулась.

«Женщина с люлькой зашла в 19:45, присела на скамейке и просидела до 22:00, пока охрана не начала закрывать здание. Её попросили покинуть помещение, но она попросила остаться, пока её не заберёт машина. Охрана пожалела её, не стала выпроваживать на улицу. Она сидела и ждала до 0:25», — рассказал начальник охраны «Антея».

Когда женщина всё же вышла, охранники обнаружили, что ребёнка она оставила. На место вызвали полицию.

«Личность грудничка установлена, это мальчик по имени Ринат 2019 года рождения. Кто его мама, сыщики также уже установили. Это местная жительница, проживающая в одном из домов на улице Тверитина. Она молодая, 1997 года рождения. По предварительным данным, официального мужа у неё нет», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Женщину до сих пор не нашли, дома она не появилась. Ребёнка пока отвезли в девятую детскую больницу, где он будет находиться, пока идут разбирательства.