Жительница Екатеринбурга отсудила у транспортной компании 80 тысяч рублей за падение из салона автобуса

Верх-Исетский районный суд обязал транспортную компанию «Восток» выплатить жительнице Екатеринбурга 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за травмы при падании из автобуса, пишет E1.ru.

Инцидент произошёл в феврале 2019 года. Водитель пассажирского автобуса компании «Восток» Улигбек Каримжанов, высадив пассажиров на остановке «Токарей», не убедился, что все вышли, не закрыл дверь и поехал дальше. В этот момент из автобуса прямо на проезжую часть выпала женщина.

Врачи диагностировали перелом правой плечевой кости. Пассажирке пришлось долгое время лечиться, её двигательные функции до конца не восстановлены до сих пор, её беспокоит постоянная ноющая боль в области плеча. Дело усугубляется тем, что она живёт одна, ей пришлось прибегать к дополнительной помощи близких после случившегося.

«В ходе судебного заседания представитель ответчика настаивала на снижении размера компенсации морального вреда, просила учесть материальное положение Улигбека Каримжанова, гражданина Киргизской Республики, имеющего четверых несовершеннолетних детей», — рассказали в прокуратуре.

Однако ответчиком по делу выступает работодатель — компания «Восток», которая должна более качественно отбирать водителей. Поэтому, по мнению прокурора, материальное положение самого Улигбека значения не имеет.

В итоге районный суд вынес решение взыскать с виновника ДТП компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей и иные расходы. Кроме того, в июле Верх-Исетский суд признал Улигбека Каримжанова виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему назначили девять месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. В апелляции наказание ужесточили, назначив дополнительное — в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на один год.