Жительница Екатеринбурга отсудила у «Лукойла» 210 тысяч за ошибку заправщика

Екатеринбурженка Марина выиграла суд у «Лукойл-Пермнефтепродукта» и добилась возмещения 210 тысяч рублей за ошибку сотрудника заправки, пишет E1.ru.

По словам автомобилистки, в январе она заехала на АЗС на Высоцкого, 49, заправщик залил 10 литров топлива, а спустя некоторое время её Hyundai Creta заглох. В сервисе выяснилось, что в бак залили не то топливо.

«Были проведены ремонтные работы по сливу топлива, смене топливного фильтра, промывке системы, рекомендована замена катализатора. Согласно экспертному заключению ООО "Грант-2001", причиной выхода катализатора из рабочего состояния явилось смешивание двух видов топлива — бензина и дизельного топлива. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учётом износа составила 112 364 рубля», — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Женщина написала претензию в ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» о возмещении причинённого ущерба, но представители компании оставили её без удовлетворения. Тогда она подала иск в Кировский районный суд и попросила взыскать с компании 159 338 рублей ущерба и 30 000 рублей морального вреда.

Первая инстанция требования удовлетворила частично и постановила взыскать 124 823 рубля в возмещение убытков, 2 тысячи рублей — в счёт компенсации морального вреда, 63 411 рублей — штраф, 15 тысяч рублей — расходы по оплате услуг представителя, 5 тысяч рублей — для оплаты услуг эксперта. «Лукойл-Пермнефтепродукт» обжаловал решение в Свердловском областном суде, но апелляция оставила его без изменения.