Жительница Екатеринбурга отсудила у двух муниципальных больниц 130 тыс. рублей за неверный диагноз

Екатеринбурженка отсудила у городской клинической больницы № 23 и Екатеринбургского консультативно-диагностического центра 130 тысяч рублей за плохо сросшийся перелом, со ссылкой на пресс-секретаря областной прокуратуры Марину Канатову пишет Znak.com.

По данным надзорного ведомства, 9 февраля 2016 года женщина упала на улице и сломала левую плечевую кость. Сначала женщине была оказана медицинская помощь в травмпункте горбольницы № 23, по 11 апреля 2016 года она проходила амбулаторное лечение у травматолога в МБУ «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр». Однако в обоих медицинских учреждениях врачи поставили пострадавшей неверный диагноз, из-за чего женщине было отказано в госпитализации, а также проведено непродуктивное лечение.

В итоге кость срослась неправильно, сейчас женщина постоянно испытает боли и нуждается в дальнейшем лечении.