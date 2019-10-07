Жительниц Амурской области оштрафовали по закону о фейковых новостях из-за сообщений в WhatsApp

Жительниц Амурской области Т. Тоушкину и Е. Селезнёву оштрафовали на 15 тысяч каждую по закону о фейковых новостях (ч. 9 ст. 13.15 КоАП), со ссылкой на постановления Селемджинского районного суда пишет «МБХ Медиа».

Женщины рассылали в группах WhatsApp информацию о заражении почвы в Селемджинском районе цианидом из-за наводнения: Тоушкина публиковала информацию в группе «Наша семья», Селезнёва — в «Проблемы района. Наболевшее». В постановлениях подчёркивается, что женщины разместили посты в период действия режима чрезвычайной ситуации, «чем создали угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

По словам женщин, они увидели посты в других группах и переслали их, так как «переживали за своих родственников», которые проживают в затопленных районах. Вину они признали.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о фейковых новостях в марте. Законопроект предусматривает штрафы до полутора миллиона рублей или арест на несколько суток.

Впервые закон применили в апреле: протокол составили на Елену Калинину, одного из организаторов протестов против свалки в Шиесе, которая опубликовала во «ВКонтакте» информацию о несогласованном митинге.