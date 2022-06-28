Жители Вагонки пожаловались на затянувшийся ремонт Ленинградского проспекта

В Нижнем Тагиле жители Вагонки пожаловались на затянувшийся ремонт пешеходной части Ленинградского проспекта. В дождливую погоду недоделанные тротуары превращаются в месиво, а обходить стройку приходится по траве или через высокие поребрики. По словам местных жителей, снят асфальт и возле жилых домов, строители перекопали выезды из дворов.

«Это безобразие длится уже второй месяц, такое впечатление, будто на данном проспекте ведутся боевые действия по уничтожению дорог, тротуаров, выездов из дворов, а также переходов. Мало того что уничтожили тротуары с обеих сторон Ленинградского в районе Ледового дворца, так и в районе перехода установили поребрики по длине всей проезжей части. Через них и здоровому человеку проблематично перебраться, а уж для пенсионеров и больных это то ещё путешествие», — сообщил АН «Между строк» тагильчанин Андрей Князев.

Игорь Васильев, директор МУП «Тагилдорстрой», которое выиграло контракт на ремонт большинства дорог в Нижнем Тагиле, рассказал, что ремонтом Ленинградского проспекта занимается субподрядчик ООО «УБТ-Сервис».

«У субподрядчика были проблемы с плиткой, заказ пришёл не сразу, так как нужен очень большой объём плитки — почти 16 тысяч квадратных метров. Сейчас она уже пришла, и в ближайшее время строители начнут класть её на тротуары. Думаю, недели через две ситуация разрешится», — подытожил Васильев.

Ремонт Ленинградского проспекта проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». По этой программе восстанавливать дорожное полотно на семи участках в Нижнем Тагиле до 2024 года будет МУП «Тагилдорстрой».

Отметим, что Ленинградский проспект станет самым крупным по протяжённости объектом, отремонтированным в этом году. Ремонт дороги разделён на две части: от улицы Зари до проспекта Дзержинского и от Дзержинского до Юности. Помимо дорожного полотна, строители должны будут восстановить тротуары.