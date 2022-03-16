Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика на ремонт дорог на ближайшие три года

Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика, который займётся ремонтом дорог в 2022–2024 годах. Финансирование будет осуществляться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Начальная цена разыгрываемого контракта составляет 1 млрд 180 млн рублей. На эти деньги планируют отремонтировать семь участков дорог в городе.

Среди них проспект Мира на участке от улицы Победы до Циолковского и от неё до проспекта Ленина. Ещё один отрезок проспекта Мира отремонтируют от Ленина до Заводской. Работы проведут на улице Фрунзе и Черноисточинском шоссе. Приведут в порядок улицу Пархоменко на участке от Горошникова до Жуковского. Также в планах провести ремонт Исинского тракта на Вагонке на участке от улицы Ильича до реки Иса.

Проектно-сметную документацию разработала компания «УБТ-Сервис». Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 22 марта.

При этом отметим, что часть контрактов на ремонт ещё пяти дорог в этом году уже отыграна. Так, в 2022 году МУП «Тагилдорстрой» также по нацпроекту займётся ремонтом дорожного полотна за 606 млн рублей.

Самым крупным объектом станет Ленинградский проспект, который будет разделён на два участка: от улицы Зари до проспекта Дзержинского и от проспекта Дзержинского до Юности. По проекту, помимо дорожного полотна, строители восстановят тротуары.

На Тагилстрое отремонтируют улицу Балакинскую. Также запланирован капитальный ремонт дороги на Руднике им. III Интернационала. Там отремонтируют улицу академика Павлова.

Кроме того, в планах строительство дороги и тротуара в микрорайоне Ольховка. Сейчас в сады идёт дорога переходного типа с плохим водоотводом. Строители будут восстанавливать насыпь, делать новую дорогу и монтировать систему водопропускных труб и канав.