Жители Уралмаша вышли на улицу с протестом против строительства вышки сотовой связи

Жители Уралмаша вышли на перекрёсток улиц Черноярской и Ломоносова с акцией протеста против строительства вышки сотовой связи, пишет E1.ru.

«Это вышка связи 5G, говорят, она небезопасна. Её тут строят незаконно. Приехали какие-то люди, на вопросы людей не отвечают, документов на строительство не предъявляют, разговаривают матом», — рассказала местная жительница.

Из-за скопления людей на место акции выехали правоохранительные органы.

«В отдел полиции № 15 поступило сообщение о скоплении граждан в указанном районе. Сотрудники полиции находятся на месте для предотвращения возможных нарушений общественного порядка», — сообщили в полиции.

В администрации Орджоникидзевского района пообещали выяснить, что происходит, и прокомментировать ситуацию.

Попытка установить вышку сотовой связи в этом районе уже предпринималась в конце 2020 года: по информации администрации района, работы по установке конструкции проводило ООО «Высота». Разрешений на проведение земляных работ земельным комитетом администрации Екатеринбурга не выдавалось.