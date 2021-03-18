Жители Свердловской области смогут дозвониться до службы спасения по видеосвязи или через мобильные приложения

Власти Свердловской области анонсировали расширение возможностей системы единого телефонного номера экстренных служб 112. В 2021 году «телефон спасения» оснастят видеосвязью, программой распознавания невнятной речи и перевода её в текст. Также будут разработаны бесплатные приложения для смартфонов, через которые можно вызвать помощь.

Как рассказал министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, совершенствование «Системы-112» связано с повышением надёжности реагирования экстренных служб на вызовы. Новые операционные системы позволят значительно расширить доступность разных категорий граждан к единому телефону спасения, сообщает департамент информполитики региона.

В рамках системы будет запущена программа, позволяющая принимать видеовызовы, совершённые с гаджетов либо с ноутбуков. Для всех операционных систем хотят разработать бесплатные приложения. С внедрением новых функций «телефоном спасения» смогут пользоваться глухонемые.

Пользуясь видеосвязью, человек на языке жестов сможет сообщить оператору о происшествии, а также все необходимые данные. В составе дежурной бригады диспетчеров Центра обработки вызовов будут работать два специалиста-сурдопереводчика: оператор и психолог. В областном Территориальном центре мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации Свердловской области жестовому языку уже обучены десять специалистов. После обновления программы специалисты смогут считывать невнятную речь: в режиме онлайн речь будет переводиться в текст и отображаться на экране диспетчера.

Также в рамках модернизации «Системы-112» запланирована интеграция с системой дистанционного мониторинга и управления «Лесохранитель» для оперативного реагирования на сообщения о лесных пожарах и фактах незаконной рубки лесных насаждений. На единый номер 112 свердловчане смогут пожаловаться на проблемы сферы ЖКХ. К программе будет подключён дежурный персонал ЕДДС – сегодня в регионе работают более 70 единых дежурно-диспетчерских служб.

«Система-112» на Среднем Урале функционирует с 2018 года. Оборудованием системы оснащены все дежурно-диспетчерские службы скорой медицинской помощи, отрядов пожарной охраны и отделов полиции муниципальных образований.