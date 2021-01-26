Жители Свердловской области накопили 36 млрд рублей долга по налогам

В Свердловской области общая задолженность физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по налоговым выплатам на декабрь 2020 года составила 35,96 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника регионального отдела урегулирования задолженности Федеральной налоговой службы Артёма Балюру.

«На 1 декабря 2019 года задолженность составляла 35,5 млрд рублей, на 1 декабря 2018 года — 42 млрд рублей. Можно проследить устойчивую динамику снижения данного показателя», — сообщил Балюра.

Он также добавил, что пандемия коронавируса повлияла на рост налоговых долгов граждан. Однако ведомство всё же прогнозирует снижение налоговой задолженности на 3% к началу 2021 года.