Жители села под Нижним Тагилом во время карантина остались без транспорта и интернета

Старинное село Серебрянка осталось без единственного автобуса в город, а местные школьники жалуются на плохой интернет, из-за которого возникают проблемы с дистанционным обучением. При этом в администрации утверждают, что с удалённой учёбой в селе всё хорошо и ни о каких жалобах не слышали.

Без общественного транспорта Серебрянка осталась в конце марта, когда в Свердловской области объявили режим повышенной готовности из-за коронавируса. Сейчас сельчане, не имеющие собственного транспорта, выбраться в город не могут, рассказали ИА «Все новости» местные жители. А чтобы уехать из центра Тагила до отдалённого села нужно минимум 1300 рублей – такова примерная стоимость поездки у Яндекс.Такси.

Однако, глава Серебрянской администрации Сергей Сивков отметил, что автобус вернут на линию, скорее всего, после снятия всех ограничений. А получить комментарии от компании перевозчика и начальника управления горхозяйством мэрии Андрея Лебедева журналистам не удалось.

Кроме того, школьники Серебрянки не могут пользоваться интернетом, и обучаться удалённо. Как рассказали родители, его скорость мала и не позволяет открыть даже сайт учебного заведения.

«В нашем селе присутствуют два оператора сотовой связи – «Мотив» и «Мегафон». «Мотив» не предоставляет высокоскоростной доступ в интернет, точнее скорость интернета не позволяет загрузить ни одной страницы! Сотовый оператор «Мегафон» вообще перестал предоставлять свои услуги, нет ни интернета, ни телефонной связи. В связи с полным отсутствием интернет-соединения нет возможности дистанционного обучения у детей, нет возможности работать удаленно. А ведь многие городские перебрались в село на время карантина, полная информационная изоляция!» — говорят местные жители.

В управлении образования мэрии Нижнего Тагила добавили, что перед тем, как отправить школьников на дистанционные занятия, им выдали сим-карты «Мотива» для доступа в интернет. Поэтому проблем возникнуть не должно.

«Учебный процесс организован, как и положено, с использованием дистанционных технологий. Задания можно получить на «Сетевом городе» и сайте местной школы. Дети спокойно занимаются, звонков от родителей у нас не было. Директор школы также сказала, что всё проходит по плану. Школа там небольшая, сейчас учатся 39 школьников», — прокомментировали в управлении образования.

Между тем, в пресс-службе «Мотива» подтвердили, что оборудование, которое сейчас есть в Серебрянке, не способно обеспечить высокую скорость интернета. А решить проблему может только строительство волоконно-оптической линии связи. Но это не обосновано экономически, считает оператор.