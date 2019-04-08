Жители села Николо-Павловское под Нижним Тагилом жалуются на отсутствие мусорных контейнеров и несанкционированные свалки

Жители села Николо-Павловское в Горноуральском городском округе жалуются на отсутствие мусорных контейнеров и несанкционированные свалки. В группе «Чёрный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте» сельчане пишут, что раньше на месте некоторых помоек стояли контейнеры, но позже их убрали. Теперь эти площадки, а также территории возле оставшихся ящиков завалены мусором.

«Раньше на этом месте стояли баки. После чего баки убрали, а мусор соседям оставили, на завтрак... И сейчас эти люди встречают мусоровоз в определённое время. А водила мусоровоза нервно курит, крича из кабины: “Что, всё или нет?” Он часто опаздывает или приезжает раньше. Из-за этого люди выходят раньше положенного, стоят часами, чтобы не прокараулить мусоровоз!» — жалуются сельские жители.

«Баки убрали, потому что земля муниципальная. Некому стало обслуживать эту мусорную площадку. За порядок глава отвечает. Но проблема ещё в том, что мусор туда люди всё же подкидывают», — отмечает пользователь Надежда Ноговицына.

Напомним, следить за состоянием контейнерной площадки, согласно законодательству, должен владелец земельного участка — управляющая компания или администрация муниципального образования. Выявлением и ликвидацией несанкционированных свалок обязан заниматься региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В северном кластере с центром в Нижнем Тагиле это филиал тюменской компании «Рифей».

Жители Нижнего Тагила регулярно жалуются на несанкционированные свалки. Только сегодня через сервис «Городской контроль» в администрацию поступило сообщение о помойке на улице Монтажников.

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Управлять всеми организациями, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь должен филиал тюменской компании «Рифей». Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. На сайте администрации города опубликованы графики вывоза мусора из частного сектора и реестр контейнерных площадок.

За новую коммунальную услугу жителям многоквартирных домов и частного сектора придётся платить 141,27 рубля и 158,83 рубля в месяц соответственно. «Региональный информационный центр», который занимается начислениями за обращение с твёрдыми коммунальными отходами, 2 апреля объявил о том, что переименует информационные листы. Уже в апреле тагильчане начнут получать так называемые платёжные документы. Базу данных обещают также актуализировать. Ранее многие тагильчане получили квитанции с неверно указанными персональными данными и суммами платежей.