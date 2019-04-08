Общество

Жители села Николо-Павловское под Нижним Тагилом жалуются на отсутствие мусорных контейнеров и несанкционированные свалки

08.04.2019 13:17
Жители села Николо-Павловское под Нижним Тагилом жалуются на отсутствие мусорных контейнеров и несанкционированные свалки

Жители села Николо-Павловское в Горноуральском городском округе жалуются на отсутствие мусорных контейнеров и несанкционированные свалки. В группе «Чёрный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте» сельчане пишут, что раньше на месте некоторых помоек стояли контейнеры, но позже их убрали. Теперь эти площадки, а также территории возле оставшихся ящиков завалены мусором.

«Раньше на этом месте стояли баки. После чего баки убрали, а мусор соседям оставили, на завтрак... И сейчас эти люди встречают мусоровоз в определённое время. А водила мусоровоза нервно курит, крича из кабины: “Что, всё или нет?” Он часто опаздывает или приезжает раньше. Из-за этого люди выходят раньше положенного, стоят часами, чтобы не прокараулить мусоровоз!»  жалуются сельские жители.

«Баки убрали, потому что земля муниципальная. Некому стало обслуживать эту мусорную площадку. За порядок глава отвечает. Но проблема ещё в том, что мусор туда люди всё же подкидывают», отмечает пользователь Надежда Ноговицына.  

Напомним, следить за состоянием контейнерной площадки, согласно законодательству, должен владелец земельного участка — управляющая компания или администрация муниципального образования. Выявлением и ликвидацией несанкционированных свалок обязан заниматься региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В северном кластере с центром в Нижнем Тагиле это филиал тюменской компании «Рифей».

Жители Нижнего Тагила регулярно жалуются на несанкционированные свалки. Только сегодня через сервис «Городской контроль» в администрацию поступило сообщение о помойке на улице Монтажников.

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Управлять всеми организациями, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь должен филиал тюменской компании «Рифей». Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. На сайте администрации города опубликованы графики вывоза мусора из частного сектора и реестр контейнерных площадок.

За новую коммунальную услугу жителям многоквартирных домов и частного сектора придётся платить 141,27 рубля и 158,83 рубля в месяц соответственно. «Региональный информационный центр», который занимается начислениями за обращение с твёрдыми коммунальными отходами, 2 апреля объявил о том, что переименует информационные листы. Уже в апреле тагильчане начнут получать так называемые платёжные документы. Базу данных обещают также актуализировать. Ранее многие тагильчане получили квитанции с неверно указанными персональными данными и суммами платежей.

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