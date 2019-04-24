Жители России запустили в соцсетях флешмоб в поддержку оштрафованного за оскорбление власти

Россияне запустили в социальных сетях флешмоб в поддержку жителя Новгородской области Юрия Картыжева, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост «Путин — сказочный *******», пишет Znak.com.

Пользователи соцсетей возмущены этим судебным решением. Участники флешмоба в Twitter высказывают мнение, что только «сказочный *******» [аналог слова «бестолочь»] мог подписать закон об оскорблении власти, чтобы под угрозой штрафов заставить граждан уважать себя. Комментируя приговор Картыжеву, россияне подчёркивают, что Путин — это не общество, не государство и не орган власти.

«Если "сказочный *******" — это оскорбление власти, то как будет без оскорбления? "Настоящий *******"?» — пишет в Twitter соратник Навального Леонид Волков.

Другой участник флешмоба Владимир Максимов иронично предположил, что Картыжева осудили не за матерное слово, а за то, что «он раскрыл государственную тайну о Путине». Другие констатируют, что приговор вынесен жителю Малой Вишеры — это небольшой посёлок, «одноэтажная гоп-деревня».

«Не знаю, что там ещё делать, если не оскорблять власть», — говорит пользователь Twitter Глеб Струнников.

«Если суд решил, что высказывание неверно, то надо выяснить, в какой части ошибка. Он сказочная бестолочь или всё-таки бестолочь, но реальная? Считаю это вопросом государственной важности, который требует уточнения при обжаловании в вышестоящей инстанции», — написал JayKay.

Ранее Юрий Картыжев опубликовал аудиозапись приговора суда на своём YouTube-канале, где слышно, как судья зачитывает суть правонарушения: «31 марта 2019 года Картыжев разместил в социальной сети "ВКонтакте" две записки с фрагментами текста "Путин — сказочный (матерное слово)" и графическим изображением президента России Путина». По административной статье о неуважении к власти Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал Картыжева на 30 тысяч рублей.

Президент Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти 18 марта, он вступил в силу 29 марта — за два дня до поста Картыжева.