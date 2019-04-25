Жители Новой Кушвы просят мэрию Нижнего Тагила спасти два проблемных дома

Два двухэтажных шлакоблочных дома № 138 и 140 по улице Садоводов — всё, что осталось от целого жилого микрорайона на Новой Кушве. В зданиях на 16 квартир 1974 года постройки расселялись в основном рабочие кирпичного завода, который располагался поблизости. Со временем неблагоустроенные бараки снесли, а капитальные дома оставили. Когда-то в этом месте проходило русло реки, поэтому из-за заболоченной местности за несколько десятилетий оба дома просели на несколько десятков сантиметров. Жильцы рассказывают, что весной паводковые воды затапливают подвал и доходят до площадки первого этажа. Крыша, трубы и электропроводка никогда не менялись и не ремонтировались. Капитальный ремонт домов запланирован на 2030 год.

В 2017 году делегация жильцов побывала на приёме у Сергея Носова, после чего градоначальник выехал на место со специалистами коммунальных служб. Изучив ситуацию, мэр пообещал, что разберётся с проблемами жителей за два месяца, но вопрос с мёртвой точки так и не сдвинулся.

Через два года жильцы вновь добились аудиенции уже у нового мэра и смогли обратить внимание Владислава Пинаева на свои проблемы: слабый напор в трубах холодного водоснабжения из-за ветхости водовода, запах канализации в подъезде, разрушающийся фундамент, протекающую крышу и отсутствие благоустройства во дворе. Оперативным обслуживанием домов занимается муниципальная «Городская управляющая компания», но из-за низкой собираемости коммунальных платежей должным образом содержать жилфонд и облагораживать придомовую территорию у компании не получается. Владислав Пинаев предложил жильцам три варианта решения проблемы с холодной водой.

«Водоканал-НТ» готов заменить часть «бесхозных» труб, идущих до зданий, но в самих домах жильцы должны поменять трубы за свой счёт. При этом «Водоканал-НТ» оставляет за собой право отключить дома от холодной воды, если жильцы будут копить долги за поставку ресурсов. Второй вариант предполагает бурение скважины, которая питала бы оба дома. Со строительством самой скважины Владислав Пинаев пообещал помочь, а вот подготовку проектной документации и дальнейшее облуживание скважины должны взять на себя жильцы и управляющая компания. По мнению главы города, если дом признают аварийным, то жильцы получат право на переселение, но этот процесс может растянуться на несколько лет. Но для этого нужно сначала получить заключение специалистов «Тагилгражданпроекта», которые в ближайшее время проведут детальное обследование зданий.