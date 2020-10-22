Жители Нижнего Тагила заметили в городе молодого кабанчика и зайца

Днём 21 октября жители Нижнего Тагила заметили в городе молодого кабана и зайца. Очевидцы выложили в сообщество «Инцидент Нижний Тагил» видео, на котором кабанчик гуляет в одном из дворов в центре города, не боясь людей. До этого его видели на возле шахматного центра и на футбольном поле.

Заяц же попал в объектив камер возле магазина «Лента» в микрорайоне Старателя. На кадрах в группе «ЧП Нижний Тагил» видно, что маленький зверёк перебегает дорогу, опасаясь машин и незнакомцев.

Позже появились версии, что кабанчик мог сбежать с фермы в районе Красного Камня. Днëм животное было поймано.