Жители Нижнего Тагила заметили в центре города соболя (ВИДЕО)

Днём 6 февраля жители Нижнего Тагила заметили в городе соболя. Как рассказал АН «Между строк» очевидец Денис, дикий зверёк гонялся за птицами на деревьях возле дома №146 по улице Пархоменко.

«Сначала он бегал по деревьям возле дома, потом спустился и попал на территорию женской колонии. Я раньше видел белок, бурундуков, но вот такого крупного дикого зверька увидел впервые в городе. Возможно, это могла быть и куница, потмоу что зимой они очень похожи», — рассказал мужчина.

С осени прошлого года тагильчане стали всё чаще встречать диких зверей в городской черте. Люди замечали медведей на Ольховке, Старателе, в садах на Вагонке, а также дикого кабанчика в центре города и зайца в районе Старателя.