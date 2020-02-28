Жители Нижнего Тагила увидят парад в честь Дня Победы на светодиодных экранах

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл рабочее совещание по вопросам организации торжественных мероприятий 9 мая 2020 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Начальник отдела по взаимодействию с административными органами муниципалитета Олег Сараев сообщил о том, что к настоящему моменту в День Победы в рамках парада планируется участие 13 расчётов: перед центральной трибуной пройдут «коробки» представителей Тагильской ракетной дивизии, отрядов спецназа и ОМОНа, патрульно-постовой службы МВД, ГУФСИН, МЧС. Кроме этого, в нём традиционно примут участие парадные расчёты ветеранов ВДВ и погранвойск, юных друзей пограничников, учащихся школ № 13 и № 21, клуба юных моряков, также на торжественное мероприятие приглашены кадеты из ЗАТО Свободный. По поручению Владислава Пинаева будет рассмотрен вопрос о расширении состава участников парада — возможно, к тагильчанам присоединятся военнослужащие учебного центра из Елани. Предполагается, что в параде будет задействована 21 единица военной техники, большую часть — 13 машин — предоставит Тагильская ракетная дивизия, ещё по 4 единицы выделят ОМОН и «Уралвагонзавод».

Во время совещания, помимо организации парада, были рассмотрены вопросы прохождения «Бессмертного полка», проведения манифестации и других праздничных мероприятий, запланированных в этот день в центре Нижнего Тагила.

«Мы обязаны достойно провести мероприятия, посвящённые юбилею Победы, поэтому постоянно корректируем нашу работу, связанную с подготовкой парада и праздничной манифестации. Они требуют особого внимания как с точки зрения безопасности, так и зрелищности. В прошлом году были предложения поставить дополнительно светодиодные экраны и организовать на них трансляцию парада. Очень много людей, находящихся в сформированных колоннах и ждущих начала движения манифестации, просто не видят прохода военной техники и расчётов. Собираемся этот недочёт устранить. Техническая возможность организации трансляции парада на экранах есть», — отметил Владислав Пинаев.

Следующее совещание проведут в расширенном составе, на него будут приглашены представители городских предприятий, занятые в организации парада и манифестации. Оно состоится уже в начале марта.