Жители Нижнего Тагила создали петицию в защиту зоопарка GreenPoll

Жительница Нижнего Тагила Анастасия Личенкова создала на площадке change.org петицию в поддержку зоопарка GreenPoll в селе Николо-Павловском, который закрывается в связи с изменениями в законодательстве. Просьба сохранить зверинец адресована администрации Нижнего Тагила и правительству Свердловской области.

Контактный зоопарк GreenPoll официально закрыл свои двери для посетителей 1 декабря. Причиной стали вступающие в силу с 1 января 2020 года изменения в законодательстве, которые запрещают нахождение диких животных в частном секторе. Тогда хозяева нашли новую землю, подходящую по всем параметрам, но стоит она 26 млн рублей. Это непосильная для руководства сумма, поэтому теперь они ищут новых хозяев более чем сотне животных. Как рассказала владелица зоопарка GreenPoll Оксана Полякова, их бизнес может спасти только уменьшение стоимости и увеличение срока аренды.

Несмотря на то что зверинец находится на территории Горноуральского городского округа, автор петиции адресовала обращение администрации Нижнего Тагила и правительству Свердловской области.

«Это не просто зоопарк, это спасённые животные, это культурное заведение для горожан, это прекрасная возможность воспитать в детях правильное отношение к животным, это прекрасный пример, как надо заниматься свои делом: от души, качественно, профессионально! С помощью данной петиции хочется обратить пристальное внимание властей на проблему», — говорится в петиции.

На момент публикации заметки петицию подписали 90 человек.