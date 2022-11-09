Жители Нижнего Тагила смогут пройти назальную вакцинацию от COVID-19 в больницах города

Жители Нижнего Тагила смогут пройти назальную вакцинацию от коронавируса в больницах города. Как сообщили АН «Между строк» в департаменте информационной политики Свердловской области, 300 тысяч специальных насадок для носовой полости были закуплены за счёт средств регионального бюджета.

Первую партию таких насадок завезли 8 ноября в городскую больницу № 4 на Тагилстрое — медучреждение получило 2 тысячи штук. 9 ноября 2,5 тысячи насадок поступит в поликлинику № 3, 10 ноября 1,5 тысячи новых приспособлений завезут в Демидовскую больницу, 11 ноября 6 тысяч насадок передадут в поликлинику № 4, сообщают «Все новости».

С помощью специальных насадок, надеваемых на шприц вместо иглы, пациентам через нос будут вводить препарат «Спутник V». После вакцинации необходимо находиться под наблюдением врачей около 30 минут. В течение двух часов не рекомендуется высмаркиваться, курить, употреблять пищу и напитки. Сделать прививку можно в любой больнице Свердловской области.

«Интраназальный метод вакцинопрофилактики не является нововведением. В музее гигиены Центра общественного здоровья и медицинской профилактики даже есть плакат советских времён, призывающий к подобной вакцинации против гриппа. Но я бы рекомендовал такой метод формирования иммунитета для тех, кто уже делал прививку против COVID-19 не менее шести месяцев назад или переболел коронавирусом. Для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания надёжнее будет вакцинироваться традиционным способом», — отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике областного Минздрава Александр Харитонов.