Жители Нижнего Тагила смогут проверить свои знания на Географическом диктанте

Жители Свердловской области смогут принять участие в международной просветительской акции «Географический диктант». Она пройдёт 29 ноября во всех российских регионах, а также за рубежом.

Диктант проводится Русским географическим обществом для повышения интереса к географии России среди населения. Акция проходит ежегодно с 2015 года. Участники анонимно отвечают на вопросы о географии России: это могут быть как вопросы на знание общеизвестных фактов из географии, так и задания, требующие применить образное мышление, системную логику, глубокую эрудицию, сообщает департамент информполитики региона.

Диктант состоит из 40 вопросов, разделённых на две части, различающиеся по степени сложности. Зарегистрироваться можно на сайте акции в разделе «География диктанта». Каждый участник получит специальную ссылку, перейдя по которой, напишет диктант.

А 23 ноября в Свердловской области впервые Географический диктант напишут дошкольники. Идея акции принадлежит областному отделению Русского географического общества и Уральскому государственному педагогическому университету. Дети 5–7 лет напишут диктант под руководством педагога, воспитателя или родителя.