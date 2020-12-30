Жители Нижнего Тагила смогут пожаловаться на переполненные мусорки на горячую линию 

В Свердловской области в канун Нового года заработали горячие линии по вопросам несвоевременного вывоза мусора из дворов и с контейнерных площадок. Операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами будут принимать жалобы от жителей в течение всех новогодних праздников, сообщает пресс-служба МинЖКХ.
Министр ЖКХ области Николай Смирнов пообещал, что контроль за санитарным состоянием городов будет осуществляться в непрерывном режиме и все замечания уральцев будут отрабатываться в максимально короткие сроки. При этом Смирнов напомнил уральцам о необходимости обеспечить доступ спецтехники к контейнерным площадкам.
При выявлении нарушений, связанных с несвоевременным вывозом мусора с контейнерных площадок населённых пунктов, тагильчане могут звонить на линию ООО «Рифей»: 8-800-23-40-243.
- В 2020 году в период новогодних праздников из городов и населённых пунктов Свердловской области было вывезено свыше 220 тысяч кубометров мусора.
- С 31 декабря по 10 января 2021 года в регионе энергокомпании и предприятия коммунального хозяйства переводятся на усиленный режим работы. При сбоях электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, напомнил глава ведомства, необходимо обращаться на горячие линии муниципалитетов по телефонам: Нижний Тагил — 8 (3435) 25-78-92, 25-78-83, Горноуральский ГО — 8 (3435) 25-46-38, 25-44-49.