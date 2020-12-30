Жители Нижнего Тагила смогут пожаловаться на переполненные мусорки на горячую линию 

В Свердловской области в канун Нового года заработали горячие линии по вопросам несвоевременного вывоза мусора из дворов и с контейнерных площадок. Операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами будут принимать жалобы от жителей в течение всех новогодних праздников, сообщает пресс-служба МинЖКХ.

Министр ЖКХ области Николай Смирнов пообещал, что контроль за санитарным состоянием городов будет осуществляться в непрерывном режиме и все замечания уральцев будут отрабатываться в максимально короткие сроки. При этом Смирнов напомнил уральцам о необходимости обеспечить доступ спецтехники к контейнерным площадкам.

При выявлении нарушений, связанных с несвоевременным вывозом мусора с контейнерных площадок населённых пунктов, тагильчане могут звонить на линию ООО «Рифей»: 8-800-23-40-243.