Жители Нижнего Тагила смогут побывать в солнечном Таиланде, не выезжая за пределы города

С сегодняшнего дня и до начала августа тагильчане смогут насладиться красотой солнечного Таиланда на новой выставке в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Экспозиция «В стране изумрудного Будды» (6+) посвящена жителям, традициям и природным красотам этой страны.

«“В стране изумрудного Будды” — трансконтинентальный художественно-просветительский проект, выставки которого пройдут в крупных городах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Итоговую выставку предполагается открыть в 2022 году в Музее Востока в Москве. На выставке экспонируется более 100 художественных произведений, посвящённых культуре и природе Таиланда. Участники — известные российские художники, работающие в различных видах и техниках изобразительного искусства», — рассказывают в музее искусств.

Зрители увидят произведения президента Российской академии художеств Зураба Церетели, академиков Российской академии художеств Рустама Яушева, Николая Каразина, Георгия Поплавского, Владимира Анисимова и Людмилы Юга. Мастера живописи, графики и прикладного искусства создавали свои произведения во время и после поездок в Таиланд. Лучшие из созданных в ходе творческих экспедиций работы составили основу выставки «В стране изумрудного Будды».

Организатор выставки — бюро творческих экспедиций. Она посвящена 125-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом.

В феврале в музее искусств работала выставка «О, Гавана! Транзит…» (6+), посвящённая 500-летию столицы Кубы Гаваны. На выставке было представлено 150 произведений, созданных советскими и российскими художниками во время их поездок на Остров Свободы.