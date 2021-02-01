В Нижнем Тагиле покажут выставку, посвящённую кубинской Гаване 

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств готовится к открытию выставка «О, Гавана! Транзит…» (6+), посвящённая 500-летию столицы Кубы Гаваны. Этот проект путешествует по городам России, Нижний Тагил стал 17-м городом. Завершится тур во Владивостоке в сентябре 2020 года, а часть экспозиции покажут в столице Гаваны уже в мае 2021 года.

«На выставке будет представлено 150 произведений, созданных советскими и российскими художниками во время их поездок на Остров Свободы. Зрители увидят графику, живопись и скульптурные композиции, раскрывающие всё многообразие кубинской культуры: от городских протестов до колоритных солнечных пейзажей, от портретов выдающихся личностей Кубы до уличных гуляний на фееричных карнавалах», — рассказали в музее искусств.

Экспозицию открывают полотна знаменитого русского баталиста, исследователя Василия Верещагина, который написал более 60 произведений в ходе творческих экспедиций на Кубу. Среди других участников выставки — академики Российской академии художеств Пётр Оссовский и Виктор Иванов, создавшие галерею образов лидеров Кубинской революции. Также тагильчане увидят работы Бориса Коржевского, Павла Судакова, Владимира Переяславца, Георгия Поплавского, Льва Кербеля и других талантливых российских художников.

Выставка «О, Гавана! Транзит…» откроется 5 февраля в 16:00. Она будет работать до 7 марта.