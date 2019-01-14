Жители Нижнего Тагила смогут окунуться в крещенскую купель у «Демидов Плазы»

Жители и гости Нижнего Тагила смогут окунуться в крещенскую купель 19 января с 8:00 до 22:00 за отелем «Демидов Плаза». У набережной Тагильского пруда будут дежурить медики и правоохранители. Также планируется установить отапливаемую палатку. Полностью купель будет подготовлена, по информации пресс-службы мэрии, 18 января, тогда же пройдет приёмка. Иордань оснастят двумя спусками с поручнями, деревянным коробом и настилом. Освящение купели запланировано на 10:00 19 января.

По прогнозам синоптиков, 19 января в Нижнем Тагиле температура воздуха будет опускаться днём до минус четырёх градусов, утром и вечером – до минус шести градусов.