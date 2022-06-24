Жители Нижнего Тагила после завершения Дня молодёжи смогут уехать на ГГМ, Выю и Вагонку на дежурных трамваях 

Ночью 25 июня после завершения праздничной программы Дня молодёжи (6+) МУП «Тагильский трамвай» запустит дополнительные рейсы для удобства жителей Нижнего Тагила. Согласно расписанию, опубликованному на официальном сайте «Тагильского трамвая», дополнительные рейсы совершают трамваи, следующие по маршрутам № 3, 12 и 15.

Вагоны по маршруту № 3 отправятся от остановки «Драмтеатр» в 23:11 по большому кольцу в сторону проспекта Мира, Красного Камня, Выи. В 23:20 на маршрут по малому кольцу выйдет вагон в сторону улицы Островского, Выи и Красного Камня. В 23:08 и в 23:13 на ГГМ от драматического театра поедет трамвай по 15-му маршруту. В 23:10 от остановки на улице Островского в сторону Пихтовых гор поедет двухвагонный трамвай по маршруту № 12. Он прибудет на Пихтовые горы в полночь.

По маршрутам по № 3 и 15 незначительные изменения:

трамваи № 3 от улицы Островского в 21:51 по большому кольцу и в 21:33 по малому кольцу после завершения рейсов не проследуют в депо «Новая Кушва», а продолжат работу на маршруте;

на маршруте № 15 отменяются рейсы с ГГМ до Новой Кушвы в 22:21 и в 23:13, а с Новой Кушвы до ГГМ отменяется рейс в 22:35.

Напомним, что 25 июня в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня молодёжи по улице Горошникова на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира с 15:00 до 23:00 будет запрещена парковка, а с 16:00 закрыто движение для транспорта. Также 24 июня с 15:00 до 20:00 будет запрещена продажа алкоголя на Вагонке, по проспекту Дзержинского на участке от проспекта Вагоностроителей до Ленинградского проспекта. А 25 июня с 15:00 до 22:00 алкоголь не будут продавать в магазинах на следующих улицах в центре города:

проспект Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

улица Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейской;

улица Уральской на участке от улицы Красноармейской до улицы Огаркова;

улица Огаркова на участке от улицы Уральской до улицы Карла Маркса;

улица Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса;

улица Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира.

Основной площадкой праздника в этом году станет сцена у светомузыкального фонтана в Театральном сквере. Праздничные мероприятия стартуют в 16:00. На сцене выступят творческие коллективы города, финалисты проекта COLABA креативного кластера «Самородок» и гости из Екатеринбурга. Хэдлайнером станет экс-солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Также 25 июня с 16:00 начнут работу другие развлекательные и познавательные площадки: в сквере у медицинского колледжа, около ресторана «Ем Сам» и «Небара», на «Тагильской лагуне — 2» возле ГДДЮТ. С подробной программой празднования Дня молодёжи (6+) в Нижнем Тагиле можно ознакомиться по ссылке.