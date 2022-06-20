В День молодёжи в Нижнем Тагиле запретят парковку и закроют движение по Горошникова 

25 июня Нижний Тагил отпразднует День молодёжи (6+). В этот день автомобилистов ждут некоторые ограничения. Так, с 15:00 до 23:00 будет запрещена парковка, а с 16:00 закрыто движение для транспорта по улице Горошникова на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира.

Также 24 июня с 15:00 до 20:00 будет запрещена продажа алкоголя на Вагонке, по проспекту Дзержинского на участке от проспекта Вагоностроителей до Ленинградского проспекта. А 25 июня с 15:00 до 22:00 алкоголь не будут продавать в магазинах на следующих улицах города:

проспекте Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейской;

улице Уральской на участке от улицы Красноармейской до улицы Огаркова;

улице Огаркова на участке от улицы Уральской до улицы Карла Маркса;

улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса;

улице Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира.

Основной площадкой праздника в этом году станет сцена у светомузыкального фонтана в Театральном сквере. Праздничные мероприятия здесь стартуют в 16:00. На сцене выступят творческие коллективы города, финалисты проекта COLABA креативного кластера «Самородок» и гости из Екатеринбурга. Хэдлайнером праздника станет экс-солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Также 25 июня с 16:00 начнут работу другие развлекательные и познавательные площадки: в сквере у медицинского колледжа, около ресторана «Ем Сам» и «Небара», на «Тагильской лагуне — 2» возле ГДДЮТ.