Жители Нижнего Тагила поддерживают отмену НДФЛ для людей с низкими доходами

Трое из четырёх жителей Нижнего Тагила поддерживают отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с зарплат до 30 тысяч рублей в месяц, следует из опроса, проведённого сервисом SuperJob.

Согласно данным исследования, 74% жителей Нижнего Тагила одобряют эту инициативу.

«С такой маленькой зарплаты действительно не стоит взимать налоги», — говорят участники опроса.

Ранее с инициативой отменить НДФЛ с низких зарплат выступила партия ЛДПР, которая готовит соответствующий законопроект.

Среди мужчин сторонников инициативы больше, чем среди женщин (75% и 72% соответственно). Больше всего поддержки законопроект получил у людей с низкими доходами, его одобряют 76% горожан с зарплатой до 30 тысяч рублей в месяц.

Напомним, что уровень средней ежемесячной заработной платы в первом полугодии 2023 года в Нижнем Тагиле вырос до 60 тысяч рублей.