Общество

Жители Нижнего Тагила перевели на «безопасный счёт» мошенников более 600 тысяч рублей

17.04.2020 16:34
Жители Нижнего Тагила перевели на «безопасный счёт» мошенников более 600 тысяч рублей

Два жителя Нижнего Тагила самостоятельно перевели мошенникам более 600 тысяч рублей. Злоумышленники убедили людей, что неизвестные пытаются оформить кредит на их имя, и посоветовали немедленно перевести деньги на «безопасный счёт».

Жертвой мошенников стал 51-летний житель ВМЗ. Мужчине позвонил незнакомец с номера, зарегистрированного в Московской области, и представился главным сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что с кредитной карты мужчины пытаются снять деньги, и предложил обезопасить финансы. Для это необходимо было снять все денежные средства с карты и внести на «безопасный счёт» через банкомат. Тагильчанин последовал инструкциям, полученным от злоумышленника, и отправил 135 тысяч рублей на указанный счёт.

«Через некоторое время “сотрудник службы безопасности” позвонил снова и предупредил, что кто-то пытается оформить на потерпевшего кредит, а для его успешной отмены необходимо сообщить СМС-код. После проведённых операций мужчина лишился ещё более 200 тысяч рублей», рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По такой же схеме мошенники работали и с 57-летней жительницей Красного Камня. Номер звонившего также был зарегистрирован в Московской области. Злоумышленник представился сотрудником банка и сообщил, что в данный момент на тагильчанку оформляется кредит. После того как женщина опровергла эту информацию, «специалист банка» поинтересовался, имеются ли у неё карты в других банках. После этого злоумышленник также порекомендовал обезопасить свои финансы, сняв их через банкомат и положив на «безопасный счёт». Звонивший посоветовал перевести деньги через разные терминалы: банкомат и посредством «Qiwi-кошелька». В результате операций тагильчанка лишилась более 350 тысяч рублей.

«Полиция Нижнего Тагила напоминает: будьте внимательны и бдительны! Не следуйте инструкциям позвонивших “банковских работников”, по всем вопросам обращайтесь на горячую линию банка личным звонком», добавили в полиции.

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