Жители Нижнего Тагила обсуждают в соцсетях вспышки в ночном небе (ВИДЕО)

В ночь на 8 ноября жители Нижнего Тагила заметили в небе странное разноцветное зарево, которое было похоже на свечение от электродуговой сварки. Неопознанное природное явление привлекло внимание пользователей соцсетей, которые поспешили поделиться с остальными тагильчанами сделанными видеозаписями «северного сияния». В комментариях под видео в паблике «Типичный тагильчанин» подписчики выдвинули несколько гипотез о происхождении свечения.

«Да сварщики где-то балуются», — уверенно заявил пользователь Sema Ka. «Ну где вы видели, чтобы сварщики по ночам работали? Инопланетяне это, ищут, куда им приземлиться, а у фары контакт отходит», — считает Алекс Шеф. «Ну очевидно же, что Пинаев во всём виноват))», — шутят подписчики. «Может, у кого-нибудь из депутатов сегодня день рождения», — предполагают другие.

Как рассказал АН «Между строк» один из сотрудников РЖД, источником свечения стали искры на контактных путях при проезде электровозов, когда образовавшаяся на них наледь соприкасается с токоприёмником.