Жители Нижнего Тагила и Горноуральска жалуются на отмену междугородних автобусных рейсов

С начала недели жители Нижнего Тагила и Горноуральска не могут вовремя попасть на работу и домой из-за отмены 30% автобусных рейсов между муниципалитетами. Например, сегодня, 9 сентября, из 48 рейсов из Нижнего Тагила до Горноуральска отменено 15, из них половина — в утренние часы. Это маршруты № 117А, 107В и 107Г. Как пояснил АН «Между строк» начальник нижнетагильского автовокзала Вячеслав Эйвазов, у компании-перевозчика «Легион-НТ» возникли проблемы с техникой, поэтому эти рейсы пришлось отменить.

«Я думаю, что день-два — и мы решим этот вопрос, — рассказал АН “Между строк” директор компании “Легион-НТ” Сергей Юрик. — Так вышло, что один из наших автобусов сломался, думали, что быстро починим, но пока не получилось».