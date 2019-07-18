Жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга смогут выбрать дизайн монет к 300-летию городов 

Администрации Екатеринбурга и Нижнего Тагила готовы провести опрос жителей по поводу образов, которые могут появиться на рублях, отчеканенных к 300-летию Екатеринбурга. Об этом Ura.ru рассказали главы обоих городов.

О том, что Центральный банк России выпустит монеты к 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила стало известно из письма в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Однако, гарантии, что чеканка состоится пока нет: ЦБ РФ лишь пообещал, что вопросы о выпуске «уральских» памятных монет «будут рассмотрены при составлении ежегодных планов выпуска».

«У Нижнего Тагила огромное количество образов, которые можно запечатлеть на памятных монетах: это и Лисья гора, и завод-музей, и памятник Черепановым и много чего еще. Немаловажно в этом вопросе услышать и мнение общественности. Конечно же, важно, чтобы по этому поводу было высказано и мнение обществ», — уточнил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Мэр Екатеринбурга также отметил, что важно спросить горожан про памятную чеканку.

«В этом вопросе обязательно будем советоваться с горожанами. Проведем отбор образов, мнений и по итогу предложим их тем, кто будет заниматься чеканкой памятных монет», — уточнил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Напомним, Нижний Тагил свой юбилей отметит в 2022 году, Екатеринбург – в 2023.