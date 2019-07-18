Нижний Тагил появится на российских монетах

Центральный банк России принял предложение свердловского губернатора Евгения Куйвашева об участии регулятора в праздновании 300-летних юбилеев Екатеринбурга и Нижнего Тагила, сообщает eanews.ru. По данным издания, ЦБ официально подтвердил готовность выпустить памятные монеты, посвящённые этим событиям, а также 400-летию Верхотурского женского монастыря.

Согласно документу, поступившему на имя главы региона, ведомство Эльвиры Набиуллиной пообещало внести вопрос о чеканке «уральских» монет в ежегодный план выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет ЦБ РФ.

«Процесс это не быстрый. От инициативы до результата у них по технологии проходит года два, но главное есть, проект губернатора принят», - заявили ЕАН в областном правительстве.

Напомним, Нижний Тагил свой юбилей отметит в 2022 году, Екатеринбург – в 2023.