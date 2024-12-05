«Жители могут остаться без воды и тепла в любой момент». Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области и председатель РЭК рассказали спикерам муниципальных дум о формировании тарифов за коммунальные услуги

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии Владимир Гришанов провели встречу со спикерами местных дум, чтобы обсудить особенности установления тарифов на услуги ЖКХ. Обсуждение прошло в рамках заседания Совета представительных органов муниципальных образований Свердловской области, которое состоялось накануне в Законодательном собрании региона.

Ежегодный пересмотр тарифов связан с повышением нерегулируемой стоимости энергоресурсов, а также другими факторами, такими как увеличение расходов на зарплату работников, ремонт и техобслуживание сетей, а также модернизацию коммунальной инфраструктуры.

«Тарифы регулярно пересматриваются в сторону увеличения по объективным причинам. При этом существенного изменения тарифов в Свердловской области не было последние 10 лет. Необходима модернизация коммунальной инфраструктуры региона. Износ коммунальных сетей сейчас довольно высок, в отдельных территориях он достигает 80% и выше. Технологические нарушения на коммунальной инфраструктуре происходят практически каждый день. Это значит, что риски технологических нарушений растут, и жители могут остаться без воды и тепла в любой момент. Примеры этому уже есть. Следствием стало установление тарифов, максимально приближенных к экономически обоснованным», — отметил Николай Смирнов.

Вместе с тем, в регионе предусмотрены меры социальной поддержки населения, которыми можно воспользоваться при оплате услуг ЖКХ. Более 30 категорий граждан имеют право на льготы, включая ветеранов труда, многодетные семьи, сирот, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов семей погибших военнослужащих. Кроме того, семьи, расходы которых на оплату ЖКУ составляют более 22% от общего дохода (или 12% для малоимущих), также получают субсидии. За 11 месяцев текущего года такие льготы получили около 600 тысяч жителей области. Также существуют дополнительные льготы, позволяющие частично компенсировать затраты на электроэнергию, отопление и газоснабжение в частных домах без центрального отопления.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области выразил благодарность депутатам муниципальных дум за поддержку и принятие решения, направленных на развитие коммунального сектора региона, особенно касающиеся обновления инфраструктуры.

Отдельно Николай Смирнов акцентировал внимание на необходимости привлечения квалифицированных специалистов в отрасль ЖКХ, подчеркнув значимость достойной оплаты труда. По его мнению, наличие профессионалов и достаточного финансирования позволит обновить инфраструктуру, некоторые элементы которой не подвергались модернизации более 30 лет.

Владимир Гришанов, в свою очередь, осветил процесс формирования тарифов на коммунальные услуги.

«Структура затрат в каждой территории индивидуальна. Например, состав тарифа в небольшом посёлке, где работает угольная котельная, будет отличаться от большого города, где жителей обеспечивают горячей водой и отоплением ТЭЦ. Однако повышение цен на энергоресурсы сказывается на работе коммунальной инфраструктуры любого масштаба. Так, ожидается, что цена на газ в 2025 году увеличится на 21%. При этом в Свердловской области предельный индекс роста коммунальных платежей установлен на уровне 13%. Мы не единственный регион, где проводится повышение тарифов до экономически обоснованного уровня. Такая ситуация сложилась по всей стране. Однако важно отметить, что на Среднем Урале предельный индекс существенно ниже федерального уровня, который составляет 21,1%», — подчеркнул Владимир Гришанов.

Напомним, муниципалитеты Свердловской области предложили повысить предельные уровни индексации цен на коммунальные услуги с 1 июля 2025 года, ссылаясь на рост цен на природные ресурсы, необходимость ремонта сетей и индексацию зарплат. Депутаты и представители муниципалитетов отметили, что действующие тарифы не покрывают реальные потребности предприятий ЖКХ, что приводит к дефициту средств на содержание и модернизацию инфраструктуры. Дополнительные трудности связаны с проблемами получения федеральных дотаций и оттоком кадров из-за низкой оплаты труда.