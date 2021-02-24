Жители Лесного пожаловались на ферму, где коровы умирают от истощения. Власти пообещали провести проверку

Жители посёлка Чащавита, который находится на территории Лесного, пожаловались на жестокое обращение с животными на местной ферме, сообщает Е1. По словам жителей, коровам не дают еду и воду, они живут в антисанитарных условиях.

«Кучи фекалий, мочи, сплошная грязь и очень худые коровы, практически "одна кожа да кости". При этом в обоих помещениях относительно тепло. Местный смотритель рассказал, что вышла из строя линия автоматического отвода продуктов жизнедеятельности скота, вроде как цепь порвалась. Найти порыв цепи — дело непростое, поэтому неизвестно, когда навоз поплывёт в место назначения», — написал на своей странице «ВКонтакте» очевидец Константин Волков.

Журналисты поговорили с одним из сотрудников фермы.

«Сначала не было кормов, руководству говорили, что нужен нормальный гранулированный корм — привезли какие-то отруби. Руководству только нужно молоко, — рассказал работник. — Нет хороших скотников, трактористы тоже ушли. Есть пара нормальных работников, но что мы сделаем? Руководство не волнует, что животные живут в такой антисанитарии, что мы работаем в этих ужасных условиях. Платят 1000 рублей в день, деньги хорошие. Но люди отсюда бегут: в таком запахе работать, да ещё зарплату задерживают. Работают наёмные работники, пьющие, им плевать на животных. Поилки замороженные, воды нет. Чем коровы питаются, начальству тоже всё равно».

После огласки в интернете выяснилось, что арендатор помещений ФГУСП «Совхоз "Таёжный"» на данный момент проходит процедуру банкротства. Власти Лесного намерены проверить ферму в ближайшие дни.