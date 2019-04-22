Жители Красноуфимска выйдут на акцию протеста против мусоросортировочного завода

Жители Красноуфимска намерены провести митинг на три тысячи человек против строительства мусоросортировочного завода в городском округе, пишет ksk66.ru. Уведомление об этом было направлено в администрацию муниципалитета в конце прошлой недели.

Митинг запланирован на 4 мая на 12:00 на центральной площади Красноуфимска. Официально тема митинга заявлена как «выражение несогласия с планами строительства мусоросортирующего комплекса в непосредственной близости с Красноуфимском, сельскими населёнными пунктами, летним оздоровительным лагерем "Чайка" и бассейном реки Уфы». Кроме того, местные жители выступают против завышенных нормативов накопления мусора и того, что с ними не согласовали строительство завода на этапе планирования.

Напомним, завод собирается строить компания ТБО «Экосервис» — региональный оператор по вывозу отходов в этой зоне. Стоимость проекта составляет около 1 млрд рублей, комплекс из завода и полигона планируют построить к 2021 году. Местные жители считают, что завод навредит экологической обстановке в регионе. Ранее они собрали более 9 тысяч подписей против строительства предприятия.