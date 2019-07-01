Жители Кирова вышли на митинг против завода по переработке опасных отходов (ВИДЕО)

В прошедшие выходные в Кирове прошёл согласованный с властями митинг против строительства завода по переработке опасных отходов «Марадыковский», сообщает местный портал «Свойкировский.рф».

Акция протеста состоялась в сквере Борцам революции у памятника Степану Халтурину. В мероприятии приняли участие, по разным оценкам, от полутора до двух тысяч человек. Горожане вышли на митинг с плакатами «Вятка не помойка!», «Марадыково = Чернобыль. Мы хотим жить!», «Нет токсичным отходам на Вятке!», «Детям чиновников проживание и работу в Марадыково!», «Отходы Медведеву на дачу!», «Нет полигону смерти!», «Временщики из области сбегут, а нашим семьям здесь жить».

По информации местных СМИ, на заводе «Марадыковский» в посёлке Мирный планируют утилизировать отходы I и II классов опасности, заказчиком выступает госкорпорация «Росатом», застройщиком — «РосРАО». Издание newsler.ru пишет, что ежегодно завод сможет перерабатывать до 50 тысяч тонн отходов. Больше всего экологов беспокоит возможность сжигания отходов и близость поймы реки Вятки, ещё одной причиной протеста стал дефицит общественного доверия к власти.

«Нам обещали, что не будет повышения пенсионного возраста — повысили! Нам обещали, что мусорная реформа не отразится на гражданах — а мы получили только рост цен за мусор!» — заявили горожане.

Протестующие подготовили резолюцию с требованием отказаться от планов по строительству нового перерабатывающего мусорного завода. Они также выступили за проведение референдума по этому вопросу.